В Армении возмущены отсутствием термина «военнопленный» в заявлении МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - В Армении возмущены отсутствием термина «военнопленный» в последнем заявлении Минской группы ОБСЕ, передает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ.

"Надеюсь, представители правящей силы объяснят, почему в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отсутствует термин военнопленный/Prisoner of war (POW) и удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные называются лишь задержанными, арестованными", - пишет политолог Князь Сароян.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) поприветствовали освобождение Азербайджаном задержанных армян - Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна.

Сопредседатели ранее призывали стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования, и предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей установлению прочного мира путем решения проблем.