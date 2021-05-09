В Армении вырос уровень бедности, на $2 млрд увеличился внешний долг
БАКУ/Trend/- В Армении вырос уровень бедности, на $2 млрд увеличился внешний долг.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал экс-президент Армении Роберт Кочарян.
Экс-президент Армении подчеркнул, что действующие власти должны уйти, поскольку они являются символом поражения.
«Они виновны в гибели 5 тыс. солдат, 11 тыс. раненых, 35 тыс. оставшихся без крова. Эти власти приносят смерть и разрушают все, к чему прикасаются. Эти власти последовательно разрушили экономику страны, вырос уровень бедности, на $2 млрд увеличился внешний долг, нет инвестиций. За три года их правления повысился лишь уровень бедности и увеличилось количество могил. Это результат управления этих властей», - заявил Кочарян.
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