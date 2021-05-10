Парламент Армении во второй раз не избрал премьера
Парламент Армении в понедельник на специальном заседании во второй раз не избрал нового премьер-министра и распущен силой закона. Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"За проголосовал один депутат, один высказался против, 76 воздержались. Решение не принято. Это означает, что, согласно конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы", - сообщил председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.
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