Пашинян признал важность открытия коммуникаций на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Открытие коммуникаций в регионе Южного Кавказа не только приемлемо, но и является приоритетом для Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Армения в этом случае получит связь с Ираном и Россией.