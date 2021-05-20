Госсекретарь США и Лавров обсудили Карабах
БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике обсудили армяно-азербайджанский конфликт.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном», — отметил Прайс.
По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы сотрудничества, которые могут представлять взаимный интерес.
Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг.
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