Госсекретарь США и Лавров обсудили Карабах

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике обсудили армяно-азербайджанский конфликт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном», — отметил Прайс.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы сотрудничества, которые могут представлять взаимный интерес.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг.