Мы должны идти по пути открытия коммуникаций - Пашинян

Мы должны идти по пути диалога, по пути открытия коммуникаций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в своем выступлении на внеочередном заседании парламента 20 мая заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил необходимость решения «этих проблем».

«Самая большая задача - открыть для нашего народа эру мирного развития, мы должны идти этим путем. Это означает, что мы должны идти по пути диалога, по пути открытия коммуникаций. То есть мы хотим передвигаться через территорию Азербайджана, но при этом Азербайджан не должен проходить по нашей территории? Как мы это себе представляем? Это будет означать, что мы хотим продолжить политику блокады. Нельзя. Нужно искать решения»,- добавил Пашинян.