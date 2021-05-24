Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Нынешняя политическая нестабильность в Ереване является результатом беспрецедентного экономического кризиса в Армении и растущего уровня бедности по всей стране.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Он отметил, что парламентские выборы, запланированные на 20 июня 2021 года, определят, есть ли у Армении желание укреплять демократические институты и свой суверенитет, поскольку мир становится все более сложным в геополитическом плане.

«Предстоящие выборы станут свидетельством способности Армении провести свободные и справедливые выборы и впоследствии обеспечить партнерство страны с Европейским союзом и Соединенными Штатами. Пашинян продемонстрировал свою высокую коррумпированность и некомпетентность; он должен предстать перед судом за преступления против человечности в соответствии с международным правом, за крупную этническую чистку на суверенной территории Азербайджана и за беспрецедентную экологическую катастрофу на пороге Европы», – сказал Тейс.

Он добавил, что армянским политическим партиям исторически не удавалось проводить свободные и справедливые выборы. Результаты выборов всегда оспариваются, а финансирование политических кампаний осуществляется за счет грязных денег.

(Редактор: Надир Насиров)