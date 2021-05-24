В Армении покончил с собой солдат срочной службы

В одной из воинских частей Армении найдено тело срочного военнослужащего.

Как сообщили в Минобороны Армении, по предварительной версии, солдат покончил жизнь самоубийством, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Дополнительную информацию министерство предоставит позже.