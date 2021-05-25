Экс-президент Армении раскритиковал нынешние власти
БАКУ /Trend/ - Эти власти не выполнили ни одного обещания. Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян.
«Нулевой результат. В рядах этой власти нет людей, которые пользуются авторитетом у себя дома, во дворе или улице. Люди, которые смирились со статусом рюкзака, должны убедить наших граждан, что наша страна в надежных руках? Не думаю, что у них есть перспективы. У этих людей нет ничего святого. У них нет проблем с совестью, сознанием, патриотизмом. Эти люди не сопоставимы с какой-либо ролью во властной структуре», - отметил он.
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