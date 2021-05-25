Власти Армении пытаются подкупить высокопоставленных военных
БАКУ /Trend/ - Власти Армении пытаются подкупить высокопоставленных военных, предлагая им новые высокие должности и тем самым стремясь смягчить их недовольство, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, именно в этом контексте нужно рассматривать назначение Эдварда Асряна заместителем главы армянского генштаба.
Сообщается, что в преддверии парламентских выборов руководство министерства обороны пригласило к себе 44 высокопоставленных военных, предложив им новые должности в обмен на лояльность. Одним из этих военных и был Асрян.
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