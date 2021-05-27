ЦИК Армении зарегистрировал 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных выборах
Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных парламентских выборах. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте ЦИК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Завершилась подача документов для регистрации предвыборных списков партий и блоков для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 20 июня. Зарегистрированы 23 партии и четыре блока", - говорится в сообщении.
Лента новостей
Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов – президент Италии
Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности – Роухани
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане спортивные объекты смогут посещать только лица с COVID-паспортом или сертификатом иммунитета
Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией – МИД
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (ФОТО)
Ветеранам Отечественной войны Азербайджана предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО)
В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб на открытом воздухе с ограниченным числом гостей - депутат
Азербайджан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)
В преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)