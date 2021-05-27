ЦИК Армении зарегистрировал 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных выборах

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных парламентских выборах. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте ЦИК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завершилась подача документов для регистрации предвыборных списков партий и блоков для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 20 июня. Зарегистрированы 23 партии и четыре блока", - говорится в сообщении.