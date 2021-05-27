В Армении серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны и начальником генштаба
БАКУ /Trend/ - В эти дни серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и начальником генштаба Артаком Давтяном, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, Давтян ни одно свое решение не согласовывает с Арутюняном, предпринимая многие шаги в обход и.о. министра.
"О ситуации даже докладывали и.о. премьера Николу Пашиняну, однако тот ничего не делает для исправления ситуации и регулирования субординации.
Огромным влиянием в министерстве пользуется первый заместитель главы генштаба Аршак Карапетян, который стал в ведомстве своеобразным "серым кардиналом". Последний был назначен на эту должность относительно недавно, а ранее он был советником Пашиняна", - пишут российские СМИ.
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