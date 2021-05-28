Обстановка в Армении грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну – экс-президент

БАКУ /Trend/ - Обстановка в Армении грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну, страну ожидают печальные дни.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

По его словам, существует ярко выраженный антагонизм между сторонниками и.о. премьера Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна. И ему самому страшно представить, что будет, если эту вражду не пресечь.

Тер-Петросян считает, что обе стороны решают вопрос жизни и смерти.

Он уверен, что парламентская форма правления для Армении означает гибель. И непременно следует вернуться к президентской форме правления.

Тер-Петросян назвал переход к парламентской форме правления самой большой ошибкой третьего президента Сержа Саргсяна, который навлек беду на свою же голову.