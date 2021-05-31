Группа родственников погибших во второй Карабахской войне армянских военных перекрыла улицу в центре Еревана

БАКУ /Trend/ - Группа родственников погибших во второй Карабахской войне армянских военнослужащих в понедельник перекрыла улицу в центре Еревана. Протестующие заявляют о неточностях в официальной информации о количестве тел и фрагментов тел погибших, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Они также заявили, что посетят все морги, чтобы получить данные о количестве тел и фрагментов тел погибших. Есть подозрения, что власти долгое время прятали останки жертв войны в промышленных холодильниках, чтобы избежать лишней шумихи.