Замминистра иностранных дел и пресс-секретарь МИД Армении покидают свои посты

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал заявление об отставке, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Заявление об уходе Галачян написал еще 27 мая. Известно, что в тот же день аналогичное заявление подал и.о. министра Ара Айвазян.

Армянские СМИ ранее сообщали о предстоящих массовых отставках в МИД, Минобороны и даже в Службе национальной безопасности. Отмечалось, что заявления об уходе написали уже четыре замминистра иностранных дел, а также замначальника Генштаба ВС Степан Галстян.

Кроме того, ️Анна Нагдалян покидает пост пресс-секретаря МИД Армении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

(Редактор: Надир Насиров)