В Армении отстранены от службы командиры двух армейских частей

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении объявило об отстранении от службы командиров двух армейских частей на границе с Ираном и Азербайджаном, передает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ.

Командиры двух воинских частей ВС Армении отстранены от службы, назначено служебное расследование, сообщило минобороны Армении.

"В отношении командира воинской части, полковника А.Тадевосяна и командира воинской части, полковника А.Геворкяна назначено служебное расследование. В период расследования они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Армении.

В ведомстве не назвали причины назначения служебного расследования.

Между тем армянские СМИ сообщают, что командир воинской части Мегри на границе с Ираном Артак Тадевосян и командир воинской части Меграба на границе с Азербайджаном отстранены от служебных обязанностей "из-за отказа выполнять поручение руководства минобороны обеспечить на досрочных выборах в парламент голоса в пользу партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".