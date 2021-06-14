В Грузии выявлено 311 новых случаев коронавируса, 936 пациентов выздоровели

В Грузии выявлено 311 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.

За последние 24 часа в стране выздоровели 936 человек. Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 10 442 теста, в том числе 5216 — с экспресс-тестом на антигены и 5226 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,98 процента, за последние 14 дней — 2,61 процента, за последние семь дней — 2,3 процента.

Всего в Грузии выявлено 354 276 случаев заражения коронавирусом, из которых 340 328 человек выздоровели и 5060 умерли.

Всего вакцинированы 207 470 человек, ежедневно вакцинируется 728 человек.

В режиме карантина находятся 34 человека, в стационаре под наблюдением 3175 человек, в ковид-гостинице — 596 человек.

Вчера, 13 июня, в Грузии было выявлено 522 новых случая коронавируса, выздоровели 1074 пациента.