ЦИК: партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении с 58,04%

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с 58,04% голосов, на втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 22,01%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки около 4% участков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в ЦИК, на третьем месте расположился блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею", набравший 5,66%, на четвертом - партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,11%.