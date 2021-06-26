На территории ереванской ТЭЦ произошел пожар

На территории ТЭЦ Еревана произошел пожар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает МЧС Армении.

"Сигнал о пожаре на территории ереванской тепловой электростанции поступил в Национальный центр кризисного управления в 16:15. На место происшествия выехали два расчета спасателей. Горит травяной покров на участке около 12 га", - сообщили в МЧС.

Позже в тушении задействовали еще пять расчетов. Пожар удалось локализовать в 19:00. Информация о пострадавших не поступала.