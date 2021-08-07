В результате взрыва в Армении погибли два человека
Взрыв произошел в одном из дворов города Гюмри в Армении, в результате погибли два человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает агентство Armenpress со ссылкой на прокуратуру Ширакской области.
"Около 15:40 в одно из отделений полиции Гюмри поступило сообщение о взрыве в одном из дворов города. На место происшествия выехали полицейские. В результате взрыва погибли молодые супруги. По предварительным данным, погибший мужчина - военнослужащий. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".
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