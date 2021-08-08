В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими.

В областной центр кризисного управления Арагацотнской области Армении 8-го августа в 06:23 поступил сигнал о том, что на автодороге Талин-Мастара произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Выяснилось, что на 82-ом км автодороги Ереван-Гюмри автомобиль марки «BMW» выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в бетонный барьер, перевернулся и оказался в поле.

До приезда спасателей, один из пострадавших был перевезен в медицинский центр города Талин местными силами.

Спасатели с помощью специальной техники вытащили из автомобиля двух граждан и донесли до машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр города Талин.

Спасатели вытащили из-под автомобиля тело еще одного гражданина, донесли до машины скорой помощи, а также обесточили автомобиль.

Сообщается, что как погибший, так и раненые служат на дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базе, и в настоящее время ждут прибытия на место происшествия служащих российской военной базы и представителей военной полиции.

Полиция устанавливает личность водителя, погибшего и раненых.