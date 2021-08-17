В Грузии ужесточили масочный режим

БАКУ /Trend/ - В Грузии с 17 августа вводится обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет.

«С сегодняшнего дня ношение маски в помещении и на открытом воздухе является обязательным, что, как мы считаем, учитывая пандемию, будет одним из наиболее важных и эффективных средств, позволяющих нам эффективно преодолеть четвертую волну COVID-19», - сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)