Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали и не вернулись более 43 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - По итогам января - июля 2021 года Армению воздушным транспортом покинули и не вернулись 43 039 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на армянскую газету «Жоговурд».
По данным комитета гражданской авиации Армении, в указанный период из аэропорта «Звартноц» уехали 515 849 человек, а прибыли 488 833, то есть обратно не вернулись 27 016 граждан.
За первые семь месяцев года из аэропорта «Ширак» уехал 42 141 человек, вернулись - 26 118, что на 16 023 пассажира меньше.
"Если дороги полностью откроются, эта цифра увеличится в несколько раз", - пишет газета.
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