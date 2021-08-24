Демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстрои на основе советских карт. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
"Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границы является серьезной угрозой для начала этих процессов", - отметил он.
.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство
В Баку продлен срок выплаты срочных надбавок медработникам, оказывающим услуги инфицированным COVID-19
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, превысил 500 млн манатов