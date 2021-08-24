Демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстрои на основе советских карт. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границы является серьезной угрозой для начала этих процессов", - отметил он.

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