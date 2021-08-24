Риторика Азербайджана была одинакова везде и всегда, а в Армении была системная проблема – Пашинян

Риторика Азербайджана была одинакова везде и всегда, а в Армении была системная проблема.

Об этом заявил в парламенте Армении 24 августа премьер-министр Никол Пашинян, говоря об итогах Карабахской войны, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Риторика Азербайджана была одинакова везде и всегда, тогда как подходы Армении внутри страны, во внешней среде и за столом переговоров отличались. Не было ответа на вопрос: что мы будем делать, если нам не удастся добиться приемлемого для нас решения за столом переговоров? Эта системная проблема оказала серьезное воздействие», - сказал он.