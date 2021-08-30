Наши враги - не азербайджанцы, а карабахский клан, дашнаки и армянские организации в РФ (ВИДЕО)

Все, что происходит на границе между Арменией и Азербайджаном, доказывает еще раз: враги армян - не азербайджанцы, не турки, а армянская оппозиция, дашнаки и главы армянской диаспоры в России.

Как передает Trend, сенсационное признание последовало от известного армянского блогера, журналиста Романа Багдасаряна.

"Посмотрите, что происходит сейчас на дороге Капан-Сюник, часть которой проходит по территории Азербайджана. Вот, сейчас пишут, мол азербайджанцы окопались на этой дороге. Они 10 месяwев там стоят, о каком "окопались" вы говорите?" - говорит Багдасарян.

Нас столько пугали, подчеркивает блогер, что мол злые азербайджанцы будут похищать людей. "А теперь скажите мне, сколько человек похитили такие злые азербайджанцы? Сколько людей было похищено на дороге Капан-Сюник за последние 10 месяцев? Вот именно! Я всегда говорил, что наши враги прежде всего среди нашего же народа. Наши главные враги - это не азербайджанцы или турки, это армянская оппозиция, карабахский лкан, дашнаки и главы армянских организаций в России, которые 30 лет зарабатывают на этом всем деньги", - признался Багдасарян.