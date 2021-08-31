Президент РФ два дня не отвечал на звонки Пашиняна – СМИ

БАКУ/Trend/ - Сразу после закрытия дороги Горус – Гафан премьер-министр Армении Никол Пашинян два дня подряд пытался связаться с Президентом России Владимиром Путиным, однако последний не отвечал на его звонки. Как сообщает Trend, об этом пишет армянская газета «Паст».

Ограничение движения на части дороги Горус – Гафан, проходящей через территорию Азербайджана, а также регулирование пограничного контроля является суверенным правом Азербайджана, и страна вправе принимать любые меры, которые сочтет необходимыми. До этого Армения использовала эту дорогу беспрепятственно только благодаря добрым намерениям Азербайджана.

После нападения на азербайджанского пограничника в этом районе Азербайджан принял необходимые оперативные меры по расчистке территории и предпринял необходимые шаги для регулирования движения. Азербайджан проявил твердую волю и выдвинул свои условия по этому вопросу.

Армения должна понимать, что Азербайджан имеет право ограничивать движение на своей территории в любое время, и в этом случае транспортная система Армении может быть парализована.