В Армении ограбили банк на сумму свыше 200 тыс. долларов
В Армении 31 августа было совершено ограбление банка, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Гражданин зашел в филиал одного из банков, расположенный в торговом центре «Ереван Молл», угрожая сотруднику, потребовал крупную сумму денег в размере 102 млн. драмов, получил их и обратился в бегство. В попытке скрыться от сотрудников службы охраны ТЦ мужчина произвел выстрел.
В качестве оружия он использовал газовый пистолет «BLOW MAGNUM» калибра 9 мм. Чуть позже указанное лицо было нейтрализовано и доставлено в отделение Полиции.
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