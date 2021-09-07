Задержан бывший генпрокурор Армении

Задержан бывший генеральный прокурор Армении Агван Овсепян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, в ходе следствия установлено, что Агван Овсепян, занимая должность генерального прокурора РА с 18 марта 2004 года по 13 сентября 2013 года, а с 18 июля 2014 года по 11 июня 2018 года - должность председателя Следственного комитета РА, в упомянутый период фактически участвовал в управлении рядом компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность, кроме того получил взятку в особо крупных размерах - 190.000.000 драмов РА и путем мошенничества совершил хищение имущества в особо крупных размерах. Овсепяну также предъявлено обвинение в легализации имущества (отмывание денег) в особо крупных размерах, полученных преступным путем.