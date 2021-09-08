Армения готова к нормализации отношений с Турцией - Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения готова к нормализации отношений с Турцией. Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в среду Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, президент Турции публично прокомментировал возможность урегулирования отношений с Арменией.

"В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст", - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что готовность содействовать этому процессу выразила Россия. ЕС, в частности Франция, и США также заинтересованы в этом процессе.