СНБ Армении временно перекрыла дорогу Горус-Гафан для иранских грузовиков
БАКУ/Trend/ - СНБ Армении временно перекрыла дорогу Горус-Гафан для иранских грузовиков, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщается, при выезде из Горуса скопилось десятки иранских грузовиков, которые не пропускают в Гафан.
Отмечается, что водители грузовиков не имеют возможности оплатить пошлину азербайджанской стороне. Водители грузовиков, застрявших на дороге Гафан-Горус, пригрозили перекрыть дорогу из-за требования азербайджанской таможни.
Один из иранских водителей отметил, что они заплатили армянской таможне в Мехри, второй раз платить не собираются.
Отметим, что трасса Горус-Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой трассы проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.
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