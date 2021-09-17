Вице-премьер Армении признал необходимость скорейшего запуска процесса демаркации границы с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер Армении Мгер Григорян признал необходимость скорейшего запуска процесса демаркации границы с Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Думаю, что необходимо начать определенный процесс», - сказал Григорян.

Отметим, что в ходе еженедельного брифинга 16 сентября глава пресс-службы МИД России Мария Захарова вновь указала на необходимость скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку, и в Ереван. Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса. Параллельно будем продолжать совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе», – сказала она.