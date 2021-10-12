В Армении возбуждено уголовное дело в связи с полетами Сержа Саргсяна в Баден-Баден

БАКУ /Trend/ - Специальная следственная служба Армении возбудила дело в связи с полетами экс-президента этой страны Сержа Саргсяна в Баден-Баден, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, координатор организации "Союз осведомленных граждан" Даниел Иоаннисян предоставил информацию о том, что в 2008-2017 годах президентский борт совершил ряд рейсов без служебной необходимости.

Восьмого октября специальная следственная служба Армении получила от генпрокуратуры материалы для возбуждения уголовного дела.

«В ходе подготовки материалов были получены сведения о том, что самолет президента совершил ряд рейсов в аэропорт Карлсруэ в ФРГ для поездок в город Баден-Баден. В ряде случаев рейсы выполнялись с нарушением принятого порядка – в частности, без предварительных письменных заявок из аппарата президента», - сообщает специальная следственная служба.