Президент Армении: Армения отставала от Азербайджана в вопросе вооружений

Армения отставала от Азербайджана в вопросе вооружений во второй Карабахской войне. Об этом сказал президент Армении Армен Саркисян в интервью РБК, передает Trend.

"В этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади в смысле подготовленности и в военно-технологическом плане. Мы должны были иметь свои беспилотники, создать свои беспилотники. Армении надо было подготовиться к такой войне – войне XXI века", - сказал он.