Комитет ООН по правам человека обеспокоен ограничениями свободы в Армении

БАКУ /Trend/ - Комитет ООН по правам человека обеспокоен необоснованными правовыми ограничениями свободы мирных собраний в Армении, вмешательством полиции в мирные демонстрации, а также незаконным задержанием демонстрантов на длительный срок.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении комитета.

В нем отмечается, что эксперты комитета рекомендуют Армении сократить присутствие полиции на демонстрациях и расследовать все утверждения о чрезмерном применении силы и незаконных арестах и ​​задержаниях представителями властей во время акций протеста.

Комитет также призвал Армению обеспечить полное соответствие внутреннего законодательства о применении силы Основным принципам ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами правоохранительных органов и Руководству по применению менее смертоносного оружия в правоохранительных органах.

«Что касается независимости судебной власти, то комитет обеспокоен влиянием исполнительной и законодательной ветвей власти и нынешними процедурами отбора, назначения и отстранения судей и прокуроров. Он рекомендовал Армении обеспечить защиту судей и прокуроров от любой формы ненадлежащего давления и вмешательства и гарантировать их безопасность», - говорится в заявлении.