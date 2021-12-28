Армения стала антилидером рейтинга по безработице среди стран бывшего СССР
БАКУ/Trend/ - Уровень безработицы в Армении оказался самым высоким среди стран бывшего СССР. Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете Международной организации труда и Всемирного банка.
При этом, по состоянию на 2020 год, Армения занимала 7-е место среди всех стран мира с показателем 20,2% безработных от всего населения.
"На второй строчке среди государств бывшего Советском Союза - Грузия, где работы не имели 12,1% населения. Третьей стала Украина с 9,5% безработных. В Азербайджане показатель составляет 6,3%, в России - 5,7%. Меньше всего безработных в Туркменистане - 4,4%", - говорится в отчете.
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