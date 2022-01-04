Армянский солдат-срочник убит сослуживцем на одной из боевых позиций
БАКУ /Trend/ - 18-летний рядовой армянской армии Мовсес Арамаисович Тадевосян с огнестрельным ранением головы был обнаружен 31 декабря 2021 года, около 10:50, на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщается, по дороге в больницу военнослужащий скончался. По подозрению в совершении преступления задержан его сослуживец. По данному факту ведется следствие.
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