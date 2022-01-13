Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул

Армения 13 января 2022 01:08 (UTC+04:00)
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул

Армянская авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких властей на осуществление рейсов Ереван - Стамбул - Ереван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил председатель совета директоров компании Арам Ананян, первый рейс запланирован на 2 февраля.

"Авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких авиационных властей на осуществление рейсов Ереван - Стамбул - Ереван. Первый рейс мы запланировали на 2 февраля", - отметил он.

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