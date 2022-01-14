В Москве началась встреча спецпосланников по нормализации отношений между Турцией и Арменией
БАКУ /Trend/ - В Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По их данным, в ходе первой встречи стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна заинтересована в продолжении подобных контактов.
Ожидается, что на встрече также будут обсуждены экономические вопросы.
(Автор: Орхан Набиев)
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