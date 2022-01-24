Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться «апостольской» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Youtube-канал VMedia продолжает проводить кампанию по информационно - просветительской поддержке армянской общественности. Каждое опубликованное на нем видео опирается только на факты и цитаты, доступные в открытых источниках. С помощью этих фактов проект разоблачает главные фейки армянской пропаганды и историографии, вводящие армянский народ в фундаментальное заблуждение относительно его места и роли как в истории, так и в современных реалиях региона Южного Кавказа.

В очередном фильме речь идет о таком грандиозном мифе, как «армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь».

Авторы фильма последовательно рассказывают, каким образом армянскую церковь, основанную в IV веке, превращали в «апостольскую» и почему это никак не может быть правдой.

«Перед нами еще один фейк, который вводит мировую общественность в заблуждение. Ложь, которая, увы, работает, поскольку все уверены: «ведь не может же быть фейка в официальном названии церкви!», - отмечают авторы VMedia.