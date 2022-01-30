Правящая партия Армении выбрала кандидата на пост президента
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
23 января президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
Президента Армении избирает парламент. Выборы могут состояться в середине февраля.
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