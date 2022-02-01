Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна
БАКУ/Trend/ - Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке президента страны Армена Саркисяна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа Армении.
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