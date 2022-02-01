Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна

Армения 1 февраля 2022 10:43 (UTC+04:00)
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна

БАКУ/Trend/ - Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке президента страны Армена Саркисяна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа Армении.

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