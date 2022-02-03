Facebook заблокировал страницу, посвященную армянскому террористу, после жалобы азербайджанцев

БАКУ/Trend/ - Facebook заблокировал страницу, посвященную армянскому террористу Монте Мелконяну.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Отмечается, что страница была заблокирована после жалоб азербайджанских пользователей.

По словам Татояна, Facebook не прокомментировал закрытие страницы.