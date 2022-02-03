Азербайджан и Армения близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций - Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения и Азербайджан при посредничестве России очень близки к началу строительства и восстановлению железной дороги, что означает разблокировку коммуникаций региона. Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Как вы знаете, вчера с рабочим визитом прибыли в Ереван вице-премьер РФ Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Они провели встречу с вице-премьером Мгером Григоряном. Хочу подчеркнуть, что мы очень близки [к тому, чтобы] зафиксировать первый практической результат трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций", - отметил он.