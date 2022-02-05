Дочь пакистанца подвергалась насилию в ереванском детском саду

БАКУ /Trend/ - Маленькая девочка, отцом которой является этнический пакистанец, подвергалась систематическому насилию со стороны персонала и воспитателей детского сада в Ереване, который она посещала, передает Trend со ссылкой на пакистанские СМИ.

«В полицию поступило сообщение о насилии над ребенком в детском саду в Ереване. Это подтвердил заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян», - сообщают СМИ.

По их данным, девочка подвергалась жестокому обращению в связи с ее происхождением.