Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном – Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном. Как сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

"Подписание мирного договора с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией всегда были целью правительств Армении", - сказал он.