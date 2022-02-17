Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство ее участка Зангезурского коридора.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время Армения выполняет конкретные работы по строительству своего участка Зангезурского коридора.

«Технические работы уже начались. Надеемся, что в ближайшее время достигнутые договоренности будут отражены в виде документа и процесс получит полное развитие», - сказал Пашинян.