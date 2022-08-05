«Неправильные армяне: кто они?» - новый фильм Youtube-канала Vmedia (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Неправильные армяне: кто они?» - так называется очередной фильм Youtube-канала Vmedia, раскрывающий малоизвестную сторону армянской истории, все упоминания о которой в любых источниках армяне всячески пытаются замять.

Например, мало кто знает о том, что советский государственный и партийный деятель Анастас Микоян приложил немало усилий, чтобы заставить армяно-кипчаков говорить на «правильном» армянском языке. Сопротивлявшихся, по печально известным законам того времени, отправляли в ссылку или расстреливали.

Так, в новом ролике Vmedia процесс насильственной «арменизации» многих народов показан именно на примере горькой судьбы армяно-кипчаков. Фильм основан на уникальных архивных и современных источниках, в том числе на книге российского исследователя, краеведа Эдуарда Вартанова и диссертации российского ученого Марины Чухряевой, приводятся интересные параллели, содержатся отрывки из интервью российского режиссера Карена Шахназарова. Авторы объясняют, в чем отличие понятия географического ареала «Армения» от современной Армении, и почему быть армянином означает не этническую, а религиозную принадлежность. Или почему в армянском языке столько разных, сильно отличающихся друг от друга диалектов, и почему многие армянские фамилии содержат в себе тюркские корни.