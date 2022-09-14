В Армении родные погибших солдат требуют импичмента Пашиняна

БАКУ/Trend/ - Родственники погибших в 44-дневной войне военнослужащих, а также поддерживающие их граждане начали собираться у здания парламента Армении с требованием импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

К служебному входу в здание парламента на улице Дамирчяна стянуты многочисленные силы полиции. Вся улица оцеплена войсками полиции.

Протестующие провели акцию у здания парламенгта и накануне. Они намерены оцепить здание Национального собрания, где сегодня должно пройти заседание законодательного органа, а в 16։30 намечен правительственный час.