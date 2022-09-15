Все оппозиционные депутаты подписались под документом об импичменте Пашиняна

БАКУ/Trend/ - Все 35 депутатов оппозиционных партий «Армения» и «Честь имею» поставили свои подписи под документом об инициировании процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, фамилии оппозиционных депутатов, поставивших свои подписи под документом, зачитал вчера ночью перед митингующими у здания Национального собрания член фракции «Армения» Арам Вардеванян. Для того, чтобы начать процесс выражения вотума недоверия премьер-министру и правительству, недостает 18 подписей членов правящей фракции «Гражданский договор».